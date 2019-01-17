Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı

Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de kar ve fırtına beklendiğini bildirerek uyarıda bulundu.

Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölgemizde havanın Malatya ve Adıyaman'da parçalı çok bulutlu, Elazığ'da öğlen saatlerine kadar, Tunceli ve Bingöl'de akşam saatlerine kadar kar yağışlı geçmesi beklenmektedir.Hava sıcaklığında 3-4 derece düşüş bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde saatte 60 ile 90 kilometre hızla esmesi beklenmektedir"denildi.

Kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgardan dolayı doğabilecek ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzlara karşı tedbirli olunmasını isteyen merkez, bölge genelinde beklenen don ve buzlanmaya karşı da dikkatli olunmasını istedi.