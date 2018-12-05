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Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji, Elazığ, Malatya Adıyaman, Tunceli ve Bingöl’de yağmur ile yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji, Elazığ, Malatya Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de yağmur ile yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiğini bildirdi.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;" Bölgemiz genelinde hava aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçecek. Yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir.Değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek"denildi.

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