İhlas Haber Ajansı

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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji 13.

Bölge Müdürlüğü, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.


Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Malatya Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarların güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir” denildi.

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