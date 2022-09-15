Meteorolojiden sıcaklık uyarısı

Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de vatandaşları sıcaklara karşı uyardı.

Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının artarak Cuma (16.09.2022) öğle saatlerinden Salı (20.09.2022) günü akşam saatlerine kadar mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.