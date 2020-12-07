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Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji Elazığ için sis, buzlanma ve don uyarısı yaparken, sabah saatlerinde sis kısmen etkili oldu.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada:" Bölgemizde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"denildi.


Öteyandan Elazığ'da sabah saatlerinden itibaren sis hafif etkili oldu. Sürücüler için görüş açısını etkilemeyen sis, yüksek noktalardan görsel bir güzellik oluşturdu.

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