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Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji 13.

Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman ile Tunceli'de yağmur, Bingöl'de ise karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini bildirdi.


Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada ;"Bölgemiz genelinde havanın Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Tunceli'de yer yer aralıklı yağmur,Bingöl'de aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir"denildi.


Rüzgarın yer yer orta kuvvette esmesi beklendiğini bildiren merkez, kar örtüsü yüksek eğimli arazilerde çığ tehlikesi bulunduğunu ve dikkatli olunması gerektiği konusuna uyardı.

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