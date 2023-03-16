İhlas Haber Ajansı

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Meteorolojinin Elazığ için yağış uyarısı sürüyor

Meteoroloji 13.

Bölge Müdürlüğü'nün Elazığ için yağış uyarısı sürüyor.


Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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