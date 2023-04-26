Metruk binanın çatı katında korkutan yangın

Elazığ'da 6 Şubatta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından ağır hasar alan binanın çatı katında yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, merkez İstasyon Caddesinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 Şubatta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından ağır hasar alan bina ekipler tarafından boşaltıldı. Boşaltılan binada henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.