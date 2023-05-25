MHP Elazığ Milletvekili Işıkver, mazbatasını aldı

Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) milletvekili seçilen Semih Işıkver, mazbatasını aldı.

Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde MHP'den Elazığ milletvekili seçilen Semih Işıkver, Elazığ Adliyesi'nde bulunan İl Seçim Kuruluna parti üyeleriyle birlikte gelerek mazbatasını aldı. Mazbatasını alan Milletvekili Işıkver, törenin ardından konferans salonunda açıklamalarda bulundu.

Bundan önce olduğu gibi parti üyelerinin yine kendisini yalnız bırakmadığını aktaran Milletvekili Semih Işıkver, "Bugün almış olduğumuz bu mazbata, ülkücü hareketin sadece Allah'a yaslanarak, rabbine sığınarak vermiş olduğu onurlu ve yalnız mücadelenin kutlu zaferidir. Bu mazbata, aldığımız berat olduğu gibi aynı zamanda dünya mazlumları için hem Türk dünyasının hak ve hukukunu korumak için, bu şehrin sorunlarına ve sahipsizlerine sahip çıkmak adına çıktığımız yolda başlangıç adımıdır. İnşallah bu yola çıkarken sadece rabbime, sizlere, dava arkadaşlarıma ve bu şehrin asil sahiplerine, Elazığ çocuklarına güvenerek bu yola çıkmıştık. İnşallah bu mücadelemizi kararlılıkla şehrin problemlerini sona erdirene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu şehri ve bu şehrin çocuklarını bir saniye dahi unutmadan yürüyeceğimiz yolun başlangıcında rabbim bizleri mahcup etmesin" dedi.