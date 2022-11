MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Kılıçdaroğlu, polemiği bırak da mertsen çık söyle, adamsan kararını açıkla, aday mısın, değil misin”

Neden susuyorsun, niçin duruyorsun, neyi bekliyorsun” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elazığ'da “2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net” mitingini gerçekleştirdi. İstasyon Meydanı'nda yapılan mitinge çok sayıda partili katıldı. Burada partililere seslenen Bahçeli “Türk milletinin hükmü şahsiyetini çiğnetmeyiz. Son yurdumuzu harap ve bitap etmek isteyenlerin iki yakasından tutup sorulacak hesabı mahşere bırakmadan bu dünyada burunlarından fitil fitil getirerek sormasını biliriz. Yaparız, başarırız, alayının hakkından Allah'ın izniyle geliriz. Hala ve henüz Cumhurbaşkanı adayı bile bulamamış bir ittifakın umut olması, heyecan uyandırması, gelecekle ilgili inandırıcı olması akla ziyan bir beklentidir. Bu durum beyhude bir oyalanmadır. Kılıçdaroğlu, en son grup toplantısında 'ayağa kalk CHP, ayağa kalk Türkiye' demiş. Üstelik nefsine hakim olanların iktidarı geliyor diye konuşmuş. CHP ayakta değil, ayaklar altındadır, sorumlusu da Kılıçdaroğlu'dur. Türkiye ise zaten ayaktadır, seferdedir, zafere kilitlenmiştir. Mühürlü kalpler bunu göremez” diye konuştu.

"Kalbi yabancı başkentler için atan gayri milli zihniyetler bu gerçeği anlayamaz, anlasa da anlatamaz, açıklayamaz" diyen Bahçeli, "Bunlar nefsine falan hakim değil, yabancılara hadim olan kötürüm siyaset anlayışlarıdır. Kılıçdaroğlu, polemiği bırak da, mertsen çık söyle, adamsan kararını açıkla, aday mısın, değil misin. Neden susuyorsun, niçin duruyorsun, neyi bekliyorsun. Hangi mantıkla keçeyi suya atıp çıkan yerlerini taşa tutuyorsun. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak yürek sende var mı onu söyle. Gözün kesiyor mu ondan bahset. Er meydanına çıkabilecek cesaretin var mı onu ifade et. Cumhurbaşkanı adayını belirlemekten aciz bir zihniyete ve siyaset köhneliğine aziz milletimiz hiç onay verir mi. Böylesi bir dağınıklığa, böylesi bir çarpıklığa, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini protokole bağlamayı düşünen siyaset ve hukuk cahillerine Türkiye'nin yarınları emanet edilebilir mi. Geleceğin mimarı Cumhur İttifakı'dır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle her mesele kökünden çözülecektir. Bu yeni yönetim sisteminin birinci beş yılı başarıyla geçmiş, onca zorluğa rağmen Türkiye her alanda ve her sahada yıldız gibi parlamıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ikinci beş yılına çok güçlü bir şekilde girmeli, hayaller, hedefler ve özlemler yarım kalmamalıdır. Maceraya atılmak, müphem ve muammaya davetiye çıkarmak çok tehlikelidir" şeklinde konuştu.

Sosyal ve ekonomik sorunların hepsinin biteceğini aktaran Bahçeli, “İşsizliği yeneceğiz, yoksulluğun tıpkı terör gibi kökünü kurutacağız. Her insanımızın elinden tutacağız, emeklilikte yaşa takılan, sözleşme çilesi yaşayan kardeşlerimize deva olacağız. Bunların hepsini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin imkanlarıyla yapacağız. Cumhuriyet'in yeni yüzyılı Türk ve Türkiye Yüzyılı olacaktır. İşte gördünüz, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde beklendiği üzere KKTC gözlemci üye devlet olarak tasdik ve tescil edildi. Böylelikle KKTC'nin tanınması yolunda tarihi bir adım atıldı. Kutlu olsun, Türk Birliği var olsun, kardeşliğimiz daim olsun. Türk Dünyası Medeniyet Başkenti ilan edilen Semerkant'a, bütün gönül ve kültür coğrafyalarımıza Elazığ'dan selam olsun. Mutlu millet, güçlü devlet, huzurlu gelecek Cumhur İttifakı'yla inşa edilecektir” ifadelerini kullandı.