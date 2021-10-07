İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mikser döke döke ilerledi, cadde betona bulandı

Elazığ’da seyir halindeki bir mikserden dökülen betonlar caddeye yapıştı.

Elazığ'da seyir halindeki bir mikserden dökülen betonlar caddeye yapıştı. Bu durumdan en çok sürücüler etkilenirken, vatandaşlar soruna çözüm bulunmasını istedi.


Elazığ'da hazır beton dolum tesislerinden çıkan beton mikserleri fazla dolumdan dolayı yüklenen betonları yollara dökerek çevre kirliliğine neden olup şoförlerin de işlerini zorlaştırmaya devam ediyor. Doğukent Mahallesi'nde beton mikserinin kapasitesinin üzerinde aldığı beton, araç seyir halindeyken yollara dökülüyor. Özellikle yokuş ve dik yollarda dökülen betonlar, bir yandan çevre kirliliğine sebep olurken bir yandan da yolu kullanan sürücüler için tehlike oluşturmaya devam ediyor.


Çevredeki vatandaşlar ve şoförler, yetkililere seslenerek soruna bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.