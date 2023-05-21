Milletvekili Açıkkapı: "Doymadıkları yenilgi perdesinin son sahnesi 28 Mayıs'ta kapanacak”

Algıyla vatandaşı kandırmaya çalışanların 14 Mayıs'ta büyük bir hezimet yaşadığını vurgulayan AK Parti Elazığ Milletvekili, “Doymadıkları yenilgi perdesinin son sahnesi 28 Mayıs'ta kapanacak” dedi.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesinde teşekkür ve destek ziyaretlerini sürdüren AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, bu çerçevede Ataşehir Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretleriyle ilgili değerlendirme yapan Açıkkapı, açıklamalarda bulundu.

Muhalefetin seçimi algı ve yalan ile kazanmaya çalıştığını vurgulayana Milletvekili Ejder Açıkkapı, “Terör örgütleriyle kol kola giren Millet İttifakı, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle yeniden hezimete uğrayacak. 14 Mayıs'ta Türkiye'de çok önemli bir dönüm noktasını yaşadık. Türkiye kendini demokratik olarak tanımlayan Avrupa'dan Amerika'ya adeta bir demokrasi dersi verdi. İşi gücü algı olan, yalanla yatıp yalanla kalkan, içeride ve dışarıda kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak tanımlayıp ilk fırsatta bu millete ihanet etmek için el avuç ovuşturan hainlere bağımsızlık ve özgürlük nedir çok net bir şekilde gösterdi. Kampanya dönemimiz boyunca hem aziz hemşehrilerimize hem de tüm Türkiye'ye bunu anlatmaya çalıştık. Algıyla, yalanla, dezonformasyonla millet iradesini yok etmeye çalışan güçlerin 14 Mayıs'ta yaşayacağı hezimeti bizler ve tüm vatandaşlarımız çok iyi biliyorlardı. Seçim gecesi oylar sayılırken bile kazandık narası atanlar, kaybetme hırsı ve hazımsızlığıyla eline tutuşturulan kağıdı ağzından köpük çıkartarak okuyanlar, yine milleti algı oyunları ile kandırma gayreti içerisine girdiler” diye konuştu.

Açıkkapı, “Ama anlayacaklar. Çok az kaldı. Milletimizi, hemşehrilerimizi algıyla, yalanla, korkuyla, aldatamayacaklarını çok iyi anlayacaklar. Doymadıkları yenilgi perdesinin son sahnesi 28 Mayıs'ta kapanacak. O zaman şu gerçekle yüzleşecekler; terör örgütleri ile kol kola girerek, bebek katillerini sokağa salmayı vadederek, her zaman yalan söyleyerek, FETÖ ağzıyla algı yöneterek bu milletin iradesi teslim alınamaz. Bizler önümüzdeki süre boyunca tüm bunlarla mücadele edeceğiz. Meclis çoğunluğunu aldığımız gibi 28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a mührü yeniden vererek milletimizle beraber Türkiye yüzyılının kapılarını sonuna kadar açacağız. İlk günkü aşkla ve heyecanla 28 Mayıs'a kadar durmadan, yorulmadan mücadele etmeye ve o geceyi aydınlatarak Türkiye yüzyılını başlatmak için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.