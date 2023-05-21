Milletvekili adayı Açık, 5 partiyi geride bıraktı

Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine Elazığ'dan Bağımsız milletvekili adayı olan Prof. Dr. Yasemin Açık, aldığı oy ile Türkiye Geneli 5 siyasi partiyi geride bıraktı.

14 Mayıs tarihindeki seçimlere bağımsız aday olarak giren iş insanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Türkiye genelinde önemli bir başarıya imza attı. Seçimlere partisiz giren ve Elazığ'ın ilk bağımsız kadın milletvekili adayı olan Prof. Dr. Açık, seçim sonuçlarına göre 34 bin 464 oy aldı. Açık, aldığı oy ile Türkiye genelinde 31 bin 928 oy alan Halkın Kurtuluş Partisi'ni, 27 bin 325 oy alan Güç Birliği Partisi'ni, 17 bin 864 oy alan Türkiye Komünist Harekatı'nı, 17 bin 688 oy alan Milli Yol Partisi'ni ve 11 bin 164 oy alan Yenilik Partisi'ni geçme başarısını gösterdi.

Öte yandan Açık, Doğu Perinçek tarafından 2015 yılında kurulan ve son seçimlerde sıkça konuşulan Vatan Partisi'yle de yarıştı. Açık'ın Vatan Partisi'yle arasındaki oy farkı 19 bin 315 oldu.

Ayrıca Prof. Dr. Yasemin Açık, Türkiye genelindeki onlarca bağımsız aday arasında en yüksek oy alan isim oldu. Son seçimlerde Şanlıurfa'dan bağımsız milletvekili adayı olarak seçimlere giren Bucak aşiretinden Mustafa Hakkı Bucak 21 bin 238 oy alırken, Elazığ'ın ilk kadın bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık, Bucak başta olmak üzere Türkiye'deki bağımsız adayların hepsinden fazla oy aldı.