Milletvekili Ağar: “HDP, CHP'yi ittifak üzerinden tehdit ediyor”

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın açıklamasıyla, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ittifak üzerinden açık açık tehdit ettiğini söyledi.

AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Zülfü Tolga Ağar, açıklamada bulundu.

Milletvekili Ağar açıklamasında," 31 Mart yerel seçimlerinde iki partinin yapmış olduğu ve her ne kadar inkar etseler de HDP'nin destek verdiği sözde millet ittifakının yalanları aziz milletimizin önüne seriliyor. Cumhuriyetimizin mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi ile milliyetçi gibi görünmeye çalışan bir partinin ortaklığıyla seçim zamanında HDP ile ‘ittifakımız yok diye' bas bas bağıran ittifak mensuplarının kirleri yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Türkiye'mizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amaçlı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 9 Ekim tarihinde başlatılan, gerek Barış Pınarı Harekatı için ve gerekse önceden olduğu gibi Türkiye'nin lehine yapılan her eylemde sessizliği koruyan, fakat iktidarımıza yönelik ve Türkiye'nin aleyhine olan her eyleme destek veren CHP'nin yaptığı hatalar, şimdilerde yüzlerine tokat gibi vuruluyor.CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın gizli ortağı olduğu HDP'den, geçtiğimiz günlerde söz konusu ittifağı itiraf eden ve tehdit niteliğinde olan bir açıklama geldi. PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan 'Büyük bir ittifak kurmuştuk. İstanbul olmak üzere birçok yerde aday göstermedik. Bugün yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı mutlaka alacaklardır' diyerek CHP'yi ittifak üzerinden açık açık tehdit etti. Bu açıklamayla kendini cumhuriyetçi ve milliyetçi olarak tanıtan partilerin, sırtını PKK'ya yaslayan HDP ile aynı safta yer aldıkları tescillenmiştir. Ayrıca hain PKK terör örgütünün elebaşlarından terörist Sabri Ok'un da, 'CHP İstanbul, Mersin, Adana gibi yerleri HDP sayesinde kazandığını çok çabuk unuttu' sözleri her şeyi ayrıntısıyla açıklamaktadır"dedi.

Açıklamasını sürdüren Ağar," Katil ve teröristlere destek veren, sırtını PKK ve YPG'ye yaslamış bir parti olan HDP ile ittifak kuran partiler, bundan sonra aziz milletimizin karşısına ne yüzle çıkacaklar. Milliyetçiyiz ve Atatürk'ün partisiyiz diye her aileden HDP'ye oy isteyenler bundan sonra Türkiye'nin başına daha ne gibi zararlar açacaklar.Aziz milletimiz bunlarla işbirliği yapanları, kirli ittifak kuranları, kol kola gezenleri , çok iyi biliyor ve tanıyor aslında. En iyi yorumu, milletimizin yapacağından zerre kadar şüphem yok. Zamanı geldiğinde de Türk Halkı bunlara en güzel cevabı verecektir"ifadelerini kullandı.