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Milletvekili Ağar;" Maden için gayretli çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Maden’deki heyelan riski nedeniyle açıklamada bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, devletin bu süreçte kimseyi mağdur etmeyeceğini, ilçe sakinlerinin sağlığı ve güvenliği için gayretli çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Maden'deki heyelan riski nedeniyle açıklamada bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, devletin bu süreçte kimseyi mağdur etmeyeceğini, ilçe sakinlerinin sağlığı ve güvenliği için gayretli çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.


AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyon Üyesi Zülfü Tolga Ağar, Maden ilçesinde heyelan riski nedeniyle 510 iş yeri ve konutun boşaltılması kararının ardından bir açıklama yaptı.


Ağar açıklamasında,"Gerek kültür ve turizm anlamında önemli bir yere sahip ve gerekse kaynaklara göre bakırın ilk kez M.Ö. 7000-8000 yılları arasında bu bölgede bulunarak işlenmiş olduğu, yani tarihi böylesine eskiye dayanan Elazığımızın güzide İlçelerinden Maden'imizde heyelan riski nedeniyle halkımızın sağlığı ve güvenliği nedeniyle tahliyeler başlamış olup devam etmektedir. Bu kapsamda tahliye edilen vatandaşlarımıza Elazığ Valiliğimizin koordinesinde barınma yeri temini ve kira yardımı gerçekleştirilmektedir. Devletimiz bu süreçte hiçbir vatandaşımızı asla mağdur etmeyecektir. Bizler de konuyu yakından takip ederek hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Halkımızın sağlığı ve güvenliği açısından bu kararı alınma sürecini yakından takip ettiğimizi,vatandaşlarımızın kesinlikle rahat olmalarını ve tüm hemşerilerimizin her zaman sağlığı,güvenliği için gayretli çalışmalar sürdürdüğümüzün bilinmesini istiyorum”dedi.

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