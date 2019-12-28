Milletvekili Ağar ve Başkan Şerifoğulları, deprem bölgesinde inceleme de bulundu

Elazığ'da dün yaşanan 4.9'luk deprem sonrası şehir dışında bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kente gelerek incelemede bulundu.

Dün Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 4.9'luk deprem meydana gelmiş, ilk belirlemelere göre 5 evde hasar oluşmuştu. Deprem sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Vali Çetin Oktay Kaldırım, ilgili kurum müdürleri ile bölgede inceleme yapmıştı. Şehir dışında olan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolğa Ağar'da hemen kente geldi. Depremin en çok hissedildiği Sivrice ilçesi Gözeli Köyü'ne giden ikili, İl AFAD Müdürü Osman Pıhtılı'dan bilgi aldı,vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Deprem haberini İstanbul'da aldığını aktaran Milletvekili Ağar:” Bu haberi alır almaz kurum amirlerimizden telefonla bilgi aldım. Hemen ardından Elazığ'a gelerek vatandaşlarımızın yanına geldik. Bizler her zaman aziz milletimizin yanındayız. Tüm Elazığlı hemşehrilerime bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah şehrimizi, ülkemizi, milletimizi afetlerden ve belalardan korusun” dedi.