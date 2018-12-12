Milletvekili Erol, 6 bakanlığa soru önergesi verdi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ın sorunlarının belirlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın yanıtlanması istemiyle soru önergeleri verdi.

Erol'un verdiği soru önergelerinde, “Bakanlığınız ve bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 2002 yılından 2017 yılına kadar Elazığ'a yapılan yatırımlar ve bütçeleri nedir. 2002 den bu yana başlatılan proje ve yatırımların hangileri tamamlanarak hizmete geçmiştir. Elazığ'da halen devam eden proje ve yatırımlar nelerdir.Devam eden projelerin tamamlanmasına yönelik öngörülen tarihler nelerdir” soruları yer aldı.

Siyasi ayrım gözetmeden Elazığ'ın gelişmesi, kalkınması ve sorunlarının çözümü için herkesi birlikte ortak akıl geliştirmeye çağırdığını belirten Milletvekili Erol,verdiği soru önergesine gelen yanıtlar göre planlanan yatırımların takipçisi olacağını söyledi.