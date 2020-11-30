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Milletvekili Erol Covid-19'u atlattı

Koronavirüse yakalanan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hastalığı atlattı, pozitif çıkan testi negatife döndü.


Milletvekili Gürsel Erol, önceki hafta Elazığ'da katıldığı programların ardından vücut kırgınlığı hissedince Koronavirüs (Covid-19) testi yaptırdı. Hastene de yapılan test sonrası Erol'un Covid-19'a yakalandığı belirlendi. Ankara'ya sevk edilen ve evde tedavi altına alınan Erol'un sağlık durumu normale döndü.Bugün hastanede kontrolden geçen Erol'un testi negatif çıktı.


Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,”Bugün itibariyle testlerim negatife döndü ve hastalığı atlatmış bulunmaktayım.Bu zorlu süreçte benimle ilgilenen aileme,doktorlarıma, çalışma arkadaşlarıma ,sürekli arayarak yalnızlık hissettirmeyen tüm dostlarıma,partililerime, hemşehrilerime teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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