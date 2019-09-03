Milletvekili Erol devreye girdi, yarım kalan şehit Fethi Sekin Külliyesi tamamlanacak

Yarım kalan Şehit Polis Fethi Sekin külliyesine giden CHP Elazığ Millletvekili Gürsel Erol, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le görüştüğünü ve külliyenin yapımını üstlendiğini açıkladı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İzmir Adliyesi önünde terör örgütü PKK'lı teröristlerin adliyeye yönelik saldırısını önleyerek kahramanca şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesindeki kabrini şehit babası Mehmet Zekin Sekin ile birlikte ziyaret etti.Ardından vekil Erol, bir dernek tarafından 1 Ocak 2019'da Şehit Polis Fethi Sekin adına yapımına başlanan ancak müteahhittin taşıyıcı firmaya ödeme yapmamasından dolayı külliyenin yapına ara verilen inşaatın bulunduğu alana geçti. Yarım kalan inşaat alanını gezen Erol, bilgi aldıktan sonra İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüşme yaptı. Görüşme sonrasında Erol, Soyer'in İzmir Büyük Şehir Belediyesi olarak yarım kalan külliyeyi yapacağını açıkladı.

"Bu külliye bitirilmeliydi ya da hiç başlanmamalıydı"

Türkiye'nin 4 bölgesinde dört şehidin adına geliştirilen bir proje olduğunu belirten Milletvekili Gürsel Erol, “İzmir adliyesine terör örgütlerinin saldırısına karşı direnen ve oradaki bir faciayı engelleyen ve engellerken de kendi yaşamını ortaya koyarak şehit olan Fethi Sekin şehidimiz adına yapımına başlanılan külliyenin önündeyiz. İlk önce şehidimizin mezarlığını ziyaret edip, duamızı okuduk. Şimdi de adına yapılan külliyeye geldik. Bu külliye ile ilgili yaşanan sıkıntıları, sorunları yerinde inceledik. İlgili yetkili ve esnaflarla görüştük. Bu külliye, şehidimizin adına Samsun'da bu tür şehitlikler yapılması ile ilgili kurulan bir dernek tarafından aileden ve resmi izinler alınarak inşaata başlanmış. Ancak inşaata başlandığı süreçle ilgili ne esnafın ne işçilerin ne de alınan malzemelerin paraları ödenmemiş. Şehit Polis Fethi Sekin adına planlanan külliye bir enkaz gibi duruyor. Bu şehidimizin adına hoş bir durum değil. Çünkü bu külliyenin yapılmasına karar verilmişse her şartta ve koşulda ya bu külliye bitirilmeliydi ya da hiç başlanmamalıydı. Çünkü Fethi Sekin'in adı, Türkiye'de şehitlerimiz arasında saygıyla ve sevgiyle andığı bir şehidimiz. Orada terör örgütü mensuplarının arkasından koşarak ve silahta mermisinin bittiği halde hayatını ortaya koyarak müthiş bir cesaret örneği göstermiştir” dedi.

"Külliyeyi İzmir Büyük Şehir Belediyesi yapacak"

Külliyedeki çalışmaların tamamen durduğunu ve inşaatın tamamlanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yaptıkları taleplere olumlu cevap aldıklarını ifade eden Erol, “Buraya gelip gördüğümde ve sorduğumda, külliyenin ödenek sorunun olduğunu, borçlarının ödenmediğini, bu külliyenin yapılması ile ilgili olumsuz hem manevi duygu yaşandığını hem de Baskil halkının, esnafının ve çalışanlarının bir mağduriyet yaşandığını söylemişlerdi. Konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüştüm. Hem Fethi Sekin şehidimizin İzmir'de şehit olması nedeniyle hem adliye hem de belediye bir çok alanda adını yaşattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bu külliyenin yapılması ile ilgili talebimizi ilettiğimizde belediye başkanı da bu külliyenin yapılmasında büyük bir memnuniyetle İzmir Büyükşehir Belediyesi olacağını bana ifade etti. Bugün kendileri ile görüştük, şehidimizin babası Mehmet Zeki Sekin'de görüştü” şeklinde konuştu.

En kısa zamanda külliyenin inşaatına başlanacağını aktaran Erol, “Külliyenin hem dernekle hem de bu aşamaya getiren firmayla ilişkilerin kesildikten sonra devrini alacağız.İzmir Büyükşehir Belediyesi burayı en kısa zamanda Fethi Sekin'in adına layık bir şekilde tesis olarak yapacak. Burası hem bir kültür merkezi hem bir müze hem insanların gelip oturabileceği, konaklayabileceği, günlük zamanını geçirebileceği, yurt içi ve yurt dışı herkesin ihtiyaçlarına karşılık verebilecek bir külliyeye dönüştüreceğiz. Elazığ Mimarlar Odası başkanı ile görüştük. Buranın projesini yeniden revize edeceğiz, belki projeyi biraz daha geliştirebiliriz. Yalnızca binanın yapımı değil, çevre düzenlemesi ile burayı bir mesire yeri olan bir külliye dönüştürebiliriz. Süreci takip edeceğiz”ifadelerini kullandı.