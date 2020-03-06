İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Erol, İdlib gazisi Yüce'yi ziyaret etti

İdlib’de rejim unsurlarının hain saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Feti Ahmet Yüce’yi, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ziyaret etti.

İdlib'de rejim unsurlarının hain saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Feti Ahmet Yüce'yi, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ziyaret etti.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırıda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Feti Ahmet Yüce tedavisinin ardından memleketi Elazığ'a geldi.Baba evinde bulunan Yüce'yi CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.


Gazi Yüce ve ailesiyle sohbet eden Milletvekili Erol, vatan savunmasında şehit düşen, gazi olan tüm güvenlik güçlerinin hakkının ödenmeyeceğini belirtti.


Milletvekili Erol'a , partisinin il başkanı Zeki Kaplan da eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.