Milletvekili Erol, Keban Barajı ve Çimento fabrikasında incelemelerde bulundu

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ilk önce Keban ilçesine giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Burada esnafları gezerek sohbet eden Erol, vatandaşların sorunlarını dinleyip not aldı. Erol, ardından Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ile bir araya gelip, ilçe ve vatandaşların sorunları ile ilgili istişarede bulundu. Daha sonra Keban Barajı'nın olduğu bölgeye giden Erol, burada Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Müdürü Etem Camcı ile görüşerek, 15 yıl aradan sonra ilk defa savak kapakları açılarak yapılan su tahliyesini izledi.

"Yetkililer gerekli önlemleri almışlar"

Keban Barajı kapaklarının açılması sonucunda bölgede mağduriyetin olduğu söylentisi üzerine alana gelip incelemelerde bulunduklarını ve işletme müdüründen bilgi aldıklarını ifade eden Milletvekili Erol, " Kısa bir süre önce yerel basında çıkan haberler üzerine tribünlerdeki sorun ve barajlardaki son koda gelmesi ile ilgili burada yaşanan bir mağduriyetin olduğu ifade edilmişti. Ayrıca tarım alanlarında da su altında kalan bölgelerin oldu ifade edilmişti. Biz de konu ile ilgili bugün Keban'a geldik. İşletme müdürümüzde teknik olarak bizi bilgilendirdiler. Tabi her iş dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Bu teknik bir konu buradaki ilgili ve yetkililer gerekli önlemleri almışlar. Şuan da Keban Barajı'nın su seviyesinin su yüksekliğinden kaynaklı bir tahliye işlemi var. Bu da doğal olarak barajın gövdesini korumak için yapılması gereken rutin bir iş. Kod şuan son seviyede. Dağlarda da daha kar erimedi. Haliyle doğal ve teknik olarak burada alınması gereken tedbirler alınmış” dedi.

"Bu manzarayı her yerde görmek mümkün değil"

Baraj kapaklarının açılması sonucu sular altında kalan alanların kamu alanı olduğuna dikkat çeken Erol, “Bu kapakların açılmasından ve suyun tahliye edilmesinde kaynaklı ekilen alanlarda da bir mağduriyetin olduğu söylendi. İşletme müdürümüzden onun ile ilgili bilgiler aldık. Daha önceden kamulaştırılması yapılan ama Keban Barajı işletmesi tarafından kullanılmayan alanı, buradaki yöre halkı tarım amaçlı kullanmışlar. Aslında mülkiyet sahibi kamu ama buradaki hemşehrilerimiz burayı tarım alanı olarak kullanmışlar. Kapakların açılmasından ve suyun tahliye edilmesinden kaynaklı da bu sene ektikleri ekinler suyun altından kaldığı iddiası var. Onları da inceleyeceğiz. O hemşehrilerimizin sorunlarını nasıl çözeriz diye onlarla görüş alışverişinde bulunacağız. Ayrıca bütün Elazığlı hemşehrilerimizin buraya gelip bu seyir terasından barajı izlemelerini istiyorum. Burada müthiş bir manzara var. Bu manzarayı her yerde çok görmek mümkün değil. Şuan da her şey yolunda teknik olarak bir sorun yok. Ayrıca işletme müdürünün bize verdiği özel bir bilgi de var. burada kendi sistemleri içerisinde ve kendi personelleri ile dinamo üretimini yapabilir bir hale getirmişler. Barajlarda dinamonun yapılmasıyla ilgili teknik olarak önemli bir aşama. Girişimlerinden ve başarılarından dolayı kendilerini kutluyorum ”diye konuştu.

"Son derece önemli bir başarı hikayesinin sonucu"

Keban'dan ayrılan ve Baskil ilçesine bağlı Kadıköy köyüne geçen Milletvekili Erol, Seza Çimentoya ziyarette bulundu. Burada firmanın yönetim kurulu başkanı Yasemin Açık ve diğer yöneticilerden bilgi alan Erol, işletmeyi gezerek çalışanlarla sohbet etti.

Beton işletmesini ziyaret eden ve burada açıklamalarda bulunan Erol, “ Cumhuriyet tarihinde Doğu Anadolu'nun en büyük yatırımı ve devlet teşviki almadan yani kendi öz kaynakları ile bu hale getirebilmek, Elazığ'da bir farklılığı oluşturabilmek çok büyük bir başarı. Hem Elazığ hem ülke ekonomisine bir gelir elde edebilecek katkı sunmak son derece önemli bir başarı hikayesinin sonucudur. Siyaset kurumu yalnızca kentteki gelişmeleri siyaseten yorumlayacak, değerlendirecek nitelikte ve kapsamda olmamalıdır. Aynı zamanda böyle bir başarı hikayesi gösteren gerek ilin gerek ülkenin ekonomisine katkı sunacak, katma değerli tesislere destek vermek gerekir, ben bu düşüncedeyim"ifadelerini kullandı.

"5 bin kişinin hayatına olumlu yönde dokunuyoruz"

Fabrikanın yönetim kurulu başkanı İş kadını Prof. Dr. Yasemin Açık ise, “ Bu, 2011 yılında bir hayalin gerçekleşmesidir aslında. Buradaki arkadaşlarımın bir çoğu ile bu işe başladık. Tüm hazırlıklar, alt yapı çalışmaları ve izinleri bitirdikten sonra 2014 yılının şubat ayında ilk kazmayı vurduk. 2016 yılının mart ayında artık çimento ve klinkeri tüm dünyaya satmaya başladık. Özel sektörün yapmış olduğu bu tür yatırımlar özellikle bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılmasında, yerel kalkınmanın sağlanmasında, istihdamın arttırılmasında çok önemli. Fabrikada 500 kişi çalıştırıyoruz. Çalışan kişilerin aileleri ve tedarikçilerle birlikte düşündüğümüzde yaklaşık 5 bin kişinin hayatına olumlu yönde dokunuyoruz. Biz buraya geldikten sonra buradaki sosyal yaşam da canlandı. Bu anlamda da mutluyuz”diye bilgi verdi.