Milletvekili Erol, Maden'deki heyelan riski ile ilgili soru önergesi verdi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Maden ilçesinde yaşanan heyelan riskinden kaynaklı yapılan tahliye kararının oluşturacağı mağduriyetin nasıl giderileceğini ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlanması istemiyle soru önergeleri verdi.Siyasi ayrım gözetmeden kentin gelişmesi, kalkınması ve sorunlarının çözümü için herkesi birlikte ortak akıl geliştirmeye çağıran Milletvekili Erol, soru önergesinde yer alan maddeleri sıralayarak, gelen yanıtlara göre konun yakından takipçi olacağını aktardı.

Erol'un soru önergesinde,” Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümü tarafından 27.10.2016 tarihinde hazırlanan raporda ve Elazığ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Elazığ İli Maden İlçesindeki heyelan olayının 23.08.2017 onaylı jeolojik-jeoteknik etüt raporu sonuçlarına göre de heyelan olayının maden işletmesince üretim esnasında biriktirdiği pasanın zemine uyguladığı yükten dolayı meydana geldiği pasanın sebebiyet verdiği zemin hareketi dışında ayrıca pasanın kendisinin de kayma riski olduğu belirtilmiştir. Bu iki rapora konu olan riskler neden dikkate alınmamıştır. Raporlarda belirtilen riskleri ve önleyici tedbirler ile ilgili uyarıları dikkate almayan maden şirketi hakkında yasal işlemler yapılmış mıdır. Bahse konu alanda faaliyet yürüten işletmenin sorumluluğu var mıdır. Var ise bölgede yaşanan mağduriyete ilişkin işletme hakkında adli ve idari bir işlem yapılacak mıdır. Camiikebir mahallesinde bu taşınmadan etkilenen 278 konutta yaşayan kaç vatandaşımız yaşamaktadır? Ayrıca etkilenecek olan 232 işyeri sahibinin ticari mağduriyeti nasıl giderilecektir. İş yeri sahiplerinin vergi, kredi ve sigorta borcu gibi sıkıntılarının nasıl giderilmesi planlanmaktadır. Mağdur olan vatandaşlarımız nereye taşınacaktır. Kira yardımlarının bedeli ne kadar olacaktır, hangi kriterlere göre belirlenecektir ve yardım ne kadar süreyle devam edecektir “ ifadeler yer aldı.