Milletvekili Erol, Şehit Sekin'in kabrini ziyaret etti

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'i kabri başında ziyaret etti.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Baskil ilçesine giderek Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in babası Zeki Sekin ile görüştü. Milletvekili Erol, daha sonra baba Sekin ile birlikte Şehit Sekin'in kabrini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Milletvekili Erol," Elazığ'a her geldiğimde fırsat buldukça Zeki amcamızla birlikte şehidimiz Fethi Sekin'i ziyaret ediyoruz. Fethi Sekin'i yalnızca şehidimiz olarak değil, İzmir'de bizim dostluğumuz, tanışıklığımızda vardı. Allah Rahmet eylesin. Bunlar bu vatanın gerçek yiğit evlatları. Lafta sözde vatanseverlik olmuyor. İşte böyle ülkemizin her karış toprağında ülkemizin, bayrağımızın bağımsızlığı için hiç korkmadan, gözünü kırpmadan canını veren ve şehit olan şehitlerimiz sayesinde bu ülke, bu devlet, bu vatan ayakta. Allah rahmet eylesin, yeri cennet olsun. Allah şehitlerimizin ailelerine sabır versin” dedi.

Şehit Polis Fethi Sekin'in babası Zeki Sekin ise, her zaman kendilerini yalnız bırakmayan Milletvekili Gürsel Erol'a teşekkür etti.