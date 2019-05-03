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Milletvekili Erol, “Şehitlerimizin kabri başında, saygı ile eğilip anmak lazım”

İzmir’de kahramanca mücadele edip şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in kabrini ziyaret eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,"Şehitlerimizin tümünün kabri başında saygı ile eğilip anmak ve onların anılarını yaşatmak lazım” dedi.

İzmir'de kahramanca mücadele edip şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ziyaret eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,"Şehitlerimizin tümünün kabri başında saygı ile eğilip anmak ve onların anılarını yaşatmak lazım” dedi.


CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'i Baskil ilçesindeki köyünde bulunan kabrini ziyaret etti. Erol, kahramanca mücadelesi ile bir çok kişinin hayatını kurtarıp şehit olan Sekin'in kabri başındaki deftere de düşüncelerini yazdı.


Şehitlerin, ülkenin bağımsızlığı için gözünü kırpmadan canlarını feda ettiğini aktaran Milletvekili Gürsel Erol, “Teröristlerin İzmir'deki adliye binasına yönelik saldırısına karşı direnen ve hayatını ortaya koyan Şehit Polis Fethi Sekin arkadaşımız, memurumuz ve hemşerimizi kabri başında saygı ile anıyor eğiliyorum. Şehitlerimiz, ülkemizin ulusal bağımsızlığını bayrağımızın şan ve şerefle dalgalanması, üniter devlet yapımızın korunması için gözünü kırpmadan hayatlarını vermektedir. Bu şehitlerimizin tümünün kabri başında saygı ile eğilip anmak ve onların anılarını yaşatmak lazım. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Aileleri ve yakınlarına da Allah'tan sabır diliyorum” dedi.

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