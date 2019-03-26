Bu anlamda Elazığ'da gerçekten güzel günler, olması gereken bir tablo ve seçim atmosferi yaşadık” dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 31 Mart Seçimlerine sayılı günler kala, siyasi partileri ziyaret etti. İlk olarak AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezine giden Milletvekili Erol,İl Başkanı Ramazan Gürgöze ile bir araya geldi. Erol, daha sonra MHP Seçim Koordinasyon Merkezine geçerek İl Başkanı Semih Işıkver ve MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Bilal Çoban ile bir araya geldi.

Elazığ'da seçimlere yönelik nezaketin, hoşgörünün hakim olduğu bir süreç yaşadıklarını belirten Milletvekili Gürsel Erol, “Yaklaşık 4 aydır sokaklardayız, hep beraber bayağı da yorulduk. Doğal olarak her partinin adayı kendi iddiasını ortaya koyarak bunun arkasından da il teşkilatı ve milletvekilleri destek vererek bir kampanya yürütmek en doğal hakkı. Bizde böyle bir çalışma izledik. Sevindiğim nokta bugüne kadar sokakta en ufak bir gerginliğin olmamasıdır. Hemşerilerimizin tüm adaylara karşı nezaket kuralları içerisinde onları dinliyor ve sahipleniyor. Aynı şekilde adaylar birbirine karşı hitap ederken, konuşurken kişiliklerine yönelmeden, kendisini anlatan bir kampanya yaşadık. İl başkanlarımız ve milletvekillerimizde aynı şekilde” dedi.

"Hakem Elazığ halkıdır"

Elazığ'ın seçim döneminde Türkiye'de örnek alınması gereken bir il olduğunu vurgulayan Milletvekili Erol, “Siyaset çatışmanın, kutuplaşmanın ve kavganın yeri değildir. Siyaset tam tersine hizmette farklılığı oluşturmanın ve rekabetin yeridir. Bu anlamda Elazığ'da gerçekten güzel günler yaşadık. Olması gereken bir tablo ve seçim atmosferi yaşadık. Doğal olarak herkesin kendi adayı kendisine göre en doğru adaydır. Herkes kendi destek verdiği adayın seçilmesini ister. Ama sonuçta hakem Elazığ halkıdır. 31 Mart geçesi sonuçlar açıklandığında ilk kutlayan ben olacağım. Hangi partiden, kim olursa olsun, Elazığ halkının destek verdiği, seçtiği, ‘ben bu kişiyi belediye başkan adayı olarak seçtim' dediği kişi artık Elazığ'ın belediye başkanıdır. Bizde ilimizin milletvekili olarak o belediye başkanımızın hem çalışmalarında hem Elazığ'a getireceği hizmetlerde yanında yer alacağız ve destek vereceğiz. Kazananın Elazığ olmasını diliyorum. Tüm siyasi partilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.