İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Erol'a "Yılın Milletvekili" ödülü

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’a, Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (Kamu-Der) tarafından "Yılın Milletvekili" ödülü verildi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a, Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (Kamu-Der) tarafından "Yılın Milletvekili" ödülü verildi.


Kamu-Der, tarafından her yıl düzenlenen ödül törenini bu senede Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Törende 24 Haziran Genel Seçimlerde Elazığ'da 41 yıl aradan sonra CHP'den Milletvekili seçilen Gürsel Erol, yılın milletvekili ödülünü aldı.Milletvekili olarak sadece Gürsel Erol'un ve birçok davetlinin katıldığı törende, farklı alanlarda çok sayıda ödüller verildi. Milletvekili Erol, 'Yılın Milletvekili' ödülünü Kamu-Der Genel Sekreteri Fehime Subaşı'nın elinden aldı.


Aldığı ödülden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Milletvekili Erol, “Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerimize başarılar dilerim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Biz siyasetçilerin tabi ki partilerimize karşı sorumluluklarımız vardır ama itaatımız ve bağlılığımız devlete olmalıdır. Amacımız ve görevimiz devletin devamlılığı, vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletimizin birlik ve beraberliğini korumaktır” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.