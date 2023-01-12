Milletvekili Erol'dan Basın Müzesi yorumu: "Harput'a yeni bir vizyon getirme yolunda güzel işler yapılıyor”

CHP Elazığ Millet Gülsel Erol, Harput mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan ve 1800'lü yıllarda inşa edilen Sağır Müftü Konağı'nı Basın Müzesi'ne dönüştüren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ederek, "Harput'a yeni bir vizyon ve bakış açısı getirme yolunda güzel ve doğru işler yapılıyor” dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın 11 ana başlıkta açıkladığı 100 proje çerçevesinde Basın Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Harput mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan ve 1800'lü yıllarda inşa edilen Sağır Müftü Konağı, Elazığ Basın Müzesi'ne dönüştürülerek, şehrin kültür ve turizm yaşamına kazandırıldı. Basın tarihine ışık tutan ve basın tarihinin hafızasının canlandırıldığı, baskı kalıplarından matbaaya, haberleşme araçlarından gazete ve dergilere kadar birçok basın yayın materyali yer aldığı müzenin açılışı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yapıldı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP İl Başkanı Çağlar Duran ve partililer Basın Müzesi'ni gezdi. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serhat Demiral'ın da bilgilendirmelerle bulunduğu Milletvekili Erol, “Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nı kutluyorum. Harput'a yeni bir vizyon ve bakış açısı getirme yolunda güzel ve doğru işler yapılıyor” dedi.

Merak ettikleri Basın Müzesi'ni gezmeye geldiklerini ve yapılan restorasyon ile Elazığ Belediyesinin çok önemli bir eseri kente kazandırdığını dile getiren Erol, “Önce emeği geçen herkese teşekkür ederim. Müthiş bir tasarım, sunum ve kültür zenginliğini yansıtan tarihi eser süreci ile birlikte materyaller ve sunumlar çok başarılı olmuş. Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nı kutluyorum. Harput'a yeni bir vizyon ve bakış açısı getirme yolunda güzel ve doğru işler yapılıyor. Harput uzun bir süre yalnızca mezarlıkların ziyaret edildiği kebap yemek için misafirlerin getirildiği bir yerdi. Harput'un bu özelliğinin dışında farklı özellikleri var. Harput müthiş bir kültür zenginliğine sahip. Bütün medeniyetlerin geldiği, geçtiği ve yaşadığı bir yerdir. Bugün burayı gezerken ben son derece mutlu oldum. Belediye Başkanımıza ve emeği geçen bürokrat arkadaşlarıma teşekkür ederim. Harput'un her yapısına böyle fonksiyon verilmesi lazım. Harput mezarlıklar yeri veya kebap yeri olarak değil de müzeler bölgesi olmalı” dedi.