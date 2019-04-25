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Milletvekili Erol'dan Elazığspor'a 30 bin TL bağış

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, daha önceden olduğu gibi yine Elazığspor’a 3 aylık maaşının yarısı olan 30 bin TL’yi bağışladı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, daha önceden olduğu gibi yine Elazığspor'a 3 aylık maaşının yarısı olan 30 bin TL'yi bağışladı.


Elazığ'dan CHP'nin 41 yıl sonra Milletvekili çıkarttığı Gürsel Erol, seçim çalışmaları sırasında maddi sıkıntı yaşayan Elazığspor'a her ay maaşının yarısını vereceğini, kalan yarısını da öğrencilere burs olarak aktaracağını açıklamıştı. Milletvekili Erol, maddi sorunlarla mücadele eden Elazığspor için 3 aylık maaşının yarısı olan 30 bin TL'yi Elazığspor kulübüne bağış makbuzu karşılığında yatırdı. Erol daha öncede aldığı maaşların yarısını bordo-beyazlı kulübe göndermişti.


Elazığspor kulübünün ekonomik sorunlarını herkesin bildiğini belirten Milletvekili Gürsel Erol, "Bu sorunların çözümüne dair bir nebze de olsa katkı sunmak için milletvekili maaşımın yarısını Elazığspor'a, kalan yarısını üniversite öğrencilerine burs veriyorum. Almış olduğum 3 aylık milletvekili maaşının yarısı olan 30 bin TL'yi Elazığspor'a bağış makbuzu karşılığında yatırdım " dedi.

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