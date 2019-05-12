Milletvekili Erol'dan engelliler haftasında anlamı hediye

94 yaşındaki Süleyman Şen, daha önce görüştüğü CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a yürüyemediğini belirterek akülü araç istedi. Şen ile yakından ilgilenen Milletvekili Erol'da o sırada akülü araç sözü verdi. Erol bu sözünü 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda yerine getirdi.Erol'un gönderdiği akülü araç Şen'e ulaştırıldı.

Çok anlamlı bir hafta içinde akülü aracın geldiğini aktaran Şen, kendisini hediye ettiği araçla mutlu eden Erol'a teşekkür etti.

Öteyandan Milletvekili Erol'un şuana kadar 32 akülü aracı engeli bulunanlara gönderdiği öğrenildi.