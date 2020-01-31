İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Erol,"Elazığ acilen afet bölgesi ilan edilmeli"

Yaşanan depremin Elazığ’da büyük bir acı, korku endişe ve beklenti doğurduğunu belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kentin acilen afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Yaşanan depremin Elazığ'da büyük bir acı, korku endişe ve beklenti doğurduğunu belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kentin acilen afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi.


CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kentte yaşanan 6.8'lik deprem ile ilgili açıklamada bulundu.


Milletvekili Erol açıklamasında,"24 Ocak 2019 günü Sivrice merkezli 6,8 şiddetinde gerçekleşen depremde çok sayıda bina yıkılmış, binin üzerinde ağır hasarlı bina tespit edilmiştir. Deprem nedeniyle 37 yurttaşımız hayatını kaybetmiş, bin 607 hemşerimiz de sağlık tedavisi görmüştür. İlimizde yaşanan bu acının biran evvel atlatılması, yaraların sarılması ve hayatın normal akışına kavuşması için afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor"dedi.


4 Şubat 2020 tarihinde genel kurul gündemine alınmak üzere araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergeyi TBMM Meclis Başkanlığı'na sunduğunu aktaran Erol"Depreme karşı tüm devlet kurumlarımız, belediyelerimiz , siyasi partilerimiz, sivil toplum örgütleri büyük bir duyarılık göstermiştir. Yapılması gereken bütün müdahaleler yerinde ve imkanlar ölçüsünde zamanında yapılmıştır. Ağır kış koşulları mağduriyeti artırmaktadır. Elazığ merkez ve tüm ilçelerinde bütün yapıların gözden geçirilmesi, sorunlu yapıların yenilenmesi ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilerek yaraların biran evvel sarılması gerekmektedir. Elazığ'ın ekonomik, sosyal, kültürel, tarım ve ticari açıdan uğradığı zararların tespit edilip, derhal gerekli tedbirlerin alınması ve hemşehrilerimizin güven içinde yaşamını sürdürmesi sağlanmalıdır. Elazığ'ın ekonomik, sosyal, kültürel, tarım ve ticari açıdan uğradığı zararların tespit edilip, derhal gerekli tedbirlerin alınması ve hemşehrilerimizin güven içinde yaşamını sürdürmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla Elazığ ilimiz afet bölgesi ilan edilmelidir”diyerek sözlerini tamamladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.