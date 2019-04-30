Milletvekili Erol;"Maden halkının mağduriyetinin yanında kararlı şekilde duracağız"

Elazığ'ın Maden ilçesinde heyelan riski nedeniyle yöre halkının atalarının doğduğu ve öldüğü toprakları çaresizlik içinde terk etmek zorunda bırakıldığını dile getiren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel EROL, maden işletmesinin 2006-2015 yılları arasında bölgeye döktüğü pasanın ivedilikle bölgeden taşınarak, riskli bölgelerin zemin sağlıklaştırması yapılmasının gerektiğini söyledi.

Elazığ'ın Maden ilçesinde heyelan riski nedeniyle tahliye kararı verilen 278 konut ve 232 işyeri ile ilgili süreçle ilgili CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol açıklamada bulundu.

Milletvekili Erol açıklamasında," Bir yerleşim bölgesinin değeri sadece yer altı zenginliklerinin her şartta ve koşulda değerlendirmek olmamalıdır. O yerleşim bölgesinin tarihine kültürüne ve ilçe sakinlerinin yaşam hakkına saygıyla olur. Maden ilçemiz ülkemizin en köklü ve tarihi yerleşim yerinden biri olup 1515 yılında bölgeye gelen Yavuz Sultan Selim orduları tarafından Osmanlı Devleti topraklarına katılmıştır. İlçemizde 1890 yıllarında yapıldığı bilinen eski Hükümet Konağı ve Saat Kulesi ile 1872 yılında Sultan Hamit tarafından yaptırılmış olan Cami Kebir bulunmaktadır. Ayrıca Kültür ve Tabiat varlığı olarak korumaya alınmış olan Çitli Höyüğü ve Şeyh Muhammet Kattal Türbesi de Maden'de bulunmaktadır. Böylesi önemli bir tarihi geçmişe sahip Maden ilçemiz, Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümü tarafından 27.10.2016 tarihinde hazırlanan raporda ve Elazığ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 23.08.2017 onaylı etüt raporu sonuçlarında da görüldüğü üzere heyelan olayının maden işletmesince üretim esnasında biriktirdiği pasanın zemine uyguladığı yükten kaynaklı zemin hareketi dışında ayrıca pasanın kendisinin de kayma riski olduğu belirtilmiştir. Bütün bu raporlara rağmen, bugün maden işletmesinin döküm yeri olarak kullandığı bölge ile ilgili yapılan açıklamalardan anlaşılıyor ki, bu günlere zemin hazırlamak için bilinçli döküm sürecine bilinçli müdahale edilmemiştir"dedi.

"Mağduriyetin giderilmesi için kararlı şekilde duracağız"

2017 yılında Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın girişimleri ile dökümlerin durdurulmasının ilçede daha büyük bir facia yaşanmasının önüne geçtiğini dile getiren Erol,"İnsanların atalarının, dedelerinin, analarının, babalarının mezarları olan bu kadim toprakları çaresizlik içinde terk etmelerinin gerekçesini oluşturmak insani bir yaklaşım değildir. Bu işin çözümü öncelikle ek yük oluşturan hafriyatın bulunduğu yerden alınarak bu ek yükün ortadan kaldırılması olmalıdır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla alınan tedbirler ilçe halkının talepleri ve rızaları doğrultusunda çözülme kavuşturulmalıdır. İlimiz Valisi Çetin Oktay Kaldırım bey ile yapmış olduğumuz görüşmede de, valimizin, önceliğinin vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruyucu tedbirler alınması, hiçbir vatandaşımızın mağduriyete uğramaması için gayret gösterdiği anlaşılmıştır. Bizde bu mağduriyetin giderilmesi için kararlı bir şekilde durmayı kendimize görev edindik” ifadelerini kullandı.