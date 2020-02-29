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Milletvekili Erol,"Mehmetçiğe uzanan bütün elleri şiddetle kınıyorum"

İdlib’deki hain saldırının ardından CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol yaptığı açıklamada," Gerçekten hepimizin yüreğini yakan haberlerle evlere ateş düştü.

İdlib'deki hain saldırının ardından CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol yaptığı açıklamada," Gerçekten hepimizin yüreğini yakan haberlerle evlere ateş düştü.Dünyanın neresinde olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan güvenlik görevlerine karşı uzanan bütün elleri şiddetle kınıyorum"dedi.


CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 33 Mehmetçiğin şehit düştüğü Suriye'nin İdlib kentindeki saldırı ile ilgili açıklama yaptı.


Türkiye'nin büyük bir üzüntü ile karşı karışa kaldığını belirten Milletvekili Erol “Gerçekten hepimizin yüreğini yakan haberlerle evlere ateş düştü. Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza, rejim unsurları tarafından yapılan saldırı sonucu askerlerimiz şehit oldu, yaralılarımız var.Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan güvenlik görevlerine karşı uzanan bütün elleri şiddetle kınıyorum.Milletimizin başı sağ olsun”diye konuştu.

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