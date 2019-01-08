Milletvekili Sermin Balık;“ Elazığ'ı sağlık kampüsü haline getirdik”

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinin ilerleyen dönemde Türkiye'ye örnek olacağını belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, kenti sağlık kampüsü haline getirdiklerini söyledi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, İl Sağlık Müdürü Doç.Dr.Cahit Polat ve beraberindeki heyetle birlikte Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç.Dr.Savaş Öztürk'ü ziyaret etti. Milletvekili Balık hastanenin birim ve kliniklerini de gezerek bilgi aldı. Tedavi gören hastalarla tek tek sohbet eden Balık, bir istekleri olup olmadığı sorarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hükumetleri döneminde Elazığ'ı sağlık kampüsü haline getirdiklerini belirten Milletvekili Sermin Balık, “Fethi Sekin Şehir Hastanesi hizmetiyle Türkiye'ye örnek olacak. Elazığ'ı sağlık kampüsü haline getireceğiz dedik, hükümet olarak yatırımımızı yaptık. Ama içini doldurmak, içindeki başarıyı sağlamak tabi ki doktorlarımızın ve yöneticilerimizin göreviydi. Bugün hastalarımızdaki memnuniyeti görünce de açıkçası doğru bir iş yaptığımızı artık gerçekten yüreğim rahat, mutmain bir şekilde gidiyorum. Tabi ki hastane yeni bir hastane olduğundan tam anlamıyla oturması için bir sürece ihtiyacımız var. Ama ben bugün gördüm ki bu zaman hastalara hiç yansımamış. Hemşerilerimiz, doktorlarımız, hasta bakıcılarımız, hastanenin her personel elinden gelen azami gayreti sarf ediyor. Elbette ki eksiklerimiz vardır. Ama biz bu süreçte de başhekim yardımcılarımız atandıktan sonra da doktor kadrolarımızı tamamladıktan, doktor eksiklerimizi de bitirdikten sonra inşallah Türkiye'de örnek olacak hastanelerden biri olacağını düşünüyorum” dedi.

Başhekim Doç. Dr. Savaş Öztürk ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.