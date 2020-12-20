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Milletvekili Sermin Balık'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık’ın korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık'ın korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.


AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Sermin Balık'ın yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Milletvekili Sermin Balık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum şu an iyi olmakla birlikte, doktorlarımızın tavsiyesi üzerine izolasyon ve tedavi sürecim evde devam etmektedir. Dualarınızı istirham eder, tüm hastalarımıza Allah'tan şifalar dilerim" ifadelerine yer verdi.

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