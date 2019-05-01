Milli Atlet Aytar kabri başında anıldı

Türkiye'ye atletizmde ilk altın madalyayı kazandıran ve 27 yıl önce hayatını kaybeden merhum sporcu Ahmet Aytar kabri başında anıldı.

Mısır'ın İskenderiye kentinde 1951 yılında düzenlenen ilk Akdeniz Oyunları Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı adına Maraton dalında koşan ve şampiyon olarak altın madalya kazanan merhum Ahmet Aytar ölümünün 27. yılında mezarı başında anıldı. Anma törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Suphi Döner, Oğlu Levent Aytar, Atletizm İl Temsilcisi Mustafa Cihan, şube müdürleri ile genç sporcular katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Aytar'ın kabrine karanfil bırakıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Suphi Döner, “İnançlı insanlarız. Her nefis ölümü tadacaktır. Bizde bir gün öleceğiz. Onun vefatında şuandaki ziyaretinden bizlere de gençlik başta olmak üzere Rabbim hepimize ibret almayı nasip etsin. Tabi ki Elazığ'ın bağrından çıkmış, İlk defa atletizmde Elazığ adına ülkemiz adına şampiyonluklar getirmiş bir sporcumuz. Geldik kabrini ziyaret ettik"dedi.

Merhumun oğlu olan aynı zamanda Gençlik Spor Şube Müdürlüğü yapan Levent Aytar ise, “27 yıl geçmiş ama anıları hala bizler için taze. Biz onun sporcu kişiliğini, şahsiyetini değerlerini bize verdiği mirası taşımanın gururunu yaşıyoruz. Teşkilatıma, sporcu arkadaşlarıma, personel arkadaşlarıma, sizlere teşekkür ediyorum. Bu vefa hadisesini 27 yıldır gerçekleştiriyoruz. Kısa bir anı söylemek istiyorum. İlk Akdeniz oyunları 1951'de 1. olduğu zaman dün bir gazete taraması yaptım. 3 kilometre fazla koşmuş. Bu derecenin daha anlamlı olduğunu o günkü gazeteci yazarlar yazmışlardı. Bu da bir anekdot olarak kalsın diyorum” ifadelerini kullandı.

Merhumun yetiştirdiği son sporcular arasında yer alan Atletizm İl Temsilcisi Mustafa Cihan ise, “Ahmet ağabeyin 27 yıl sonraki anısı bizim için taptaze duruyor. Benim için Ahmet abi çok önemli bir insan. Çünkü ben onun son sporcusuyum. Beni yetiştirdi. Beni çıkardı, atletizm dünyasına kazandırdı. Bundan gurur duyuyorum. Öyle bir insanı örnek aldım. Onun elinde antrenman yaptım. Onla birlikte atletizm başarıları elde ettim. Bu benim için ayrıca bir gurur meselesi. Onun son sporcusu olmak da ayrıca beni gururlandırıyor. 27 yıl sonrada taptaze acısı bizim içimizde. Sporcularımıza örnek oluyor. Her zamanda örnek olacak. Kişiliğiyle, spordaki başarılarıyla”diye konuştu.

Ahmet Aytar kimdir?

1922 Yılı'nda Elazığ'da dünyaya gelen Merhum Ahmet Aytar, katıldığı; 1944, 1948, 1949, 1951, 1952, 1954, 1956 ve 1960 yıllarında yapılan Türkiye Maraton Şampiyonaları'nda Birincilik elde ederek, 8 defa Türkiye Maraton Şampiyonu oldu. 1951 Yılı'nda Mısır'ın İskenderiye Şehri'nde yapılan İlk Akdeniz Oyunları'na katılan Aytar, Türkiye'ye Atletizm'de ilk altın madalyayı kazandırdı. Evli ve 2 çocuk babası olan Aytar, 1 Mayıs 1992 tarihi'nde Elazığ'da vefat etmişti.