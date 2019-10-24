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Milli Eğitim Şube Müdürü Doğan, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Şube Müdürlüğü görevini yürüten Hüseyin Doğan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürlüğü görevini yürüten Hüseyin Doğan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü lojmanlarında kalan 59 yaşındaki Milli Eğitim İnsan Kaynakları Şube Müdürü Hüseyin Doğan, bugün sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Doğan'ın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk," Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Şube Müdürü Hüseyin Doğan geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir.2014 yılından bu güne müdürlüğümüzde görev yapan değerli mesai arkadaşımız, eğitim yöneticisi Hüseyin Doğan'a Allah'tan rahmet, başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm eğitim camiamıza başsağlığı dilerim"dedi.

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