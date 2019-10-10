Milli Mücadelenin 100. yılında Cumhuriyet Tır'ı Elazığ'a geldi

yılı dolayısıyla hazırlanan Cumhuriyet Tır'ı Elazığ'a geldi.

Atatürk Düşünce Derneği (ADD) tarafından hazırlanan ve yılı dolayısıyla ülke genelinde geziye çıkarılan Cumhuriyet Tır'ı Elazığ'a gelerek Öğretmenevi önüne ziyaretçilere açıldı. Tırın içerisinde ve önünde kurulan standlarda Atatürk'ün sözleri ve hayatı, Cumhuriyet kadınlarının fotoğraf ve sözleri ile geçmiş döneme ait materyaller beğeniye sunuldu. Tır'ın, iki gün kent merkezinde ücretsiz olarak vatandaşlar tarafından gezilebileceği belirtildi.

Cumhuriyet Tır'ına yoğun bir ilginin olduğunu belirten Derneğin Elazığ Şube Başkanı Hülya Ülkügür, “19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlatmış olduğu milli mücadelenin yüzüncü yılındayız. Bizde bu coşkuyu yaşatmak için tüm ülkeyi dolaşmak için tır hazırlattık. Genel merkezimizden 4 tır yola çıktı. Tırlarımız tüm Türkiye'yi geziyor. Şimdiye kadar Eğe , Karadeniz , şimdi de Doğu Anadolu bölgesinde buradan da Güney Doğu Anadolu Bölgesine gidecek. Burada bu mutluluğu halkımıza paylaştık. Cumhuriyet tırımızı halkımızın görmesini o coşkuyu birlikte yaşamayı çok arzu ediyorum. Tırımız da Atatürk ile ilgili görseller, milli mücadele ile ilgili orjinal dökümanlar, ulusal ve yabancı basında o gün ile ilgili çıkan yayınlar yer almaktadır. Buraya gelen halkımız o güzel duyguları burada tekrar yaşamış olacak"dedi.