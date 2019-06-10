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Minibüs alev alev yandı

Elazığ’da seyir halindeki bir minibüs alev alev yandı.

Elazığ'da seyir halindeki bir minibüs alev alev yandı.


Olay, Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, OSB içerisinde seyir halinde olan 23 AG 670 plakalı içinde sadece sürücünün bulunduğu minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın nedeniyle sürücü kendini dışarı atarak itfaiyeden yardım istedi.


Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alev alev yanan minibüsü söndürdü ancak araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

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