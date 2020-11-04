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Minibüs ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

Elazığ’da traktör ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da traktör ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazada traktör ikiye bölündü.


Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu 55.kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y idaresindeki 23 K 1695 plakalı traktör ile M.K. idaresindeki 44 BS 959 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü, kazada 2 sürücü de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaza sonrası polis yol güvenliği alırken, jandarma ekipleri de inceleme yaptı.

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