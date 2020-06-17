Minik kuzenler aynı tabutta, son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan'da nehre uçan minibüste yaşamını yitiren 2'si çocuk 5 kişi Elazığ'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 4 tabutun yan yana konulduğu cenaze töreninde 1 ve 2 yaşındaki kuzenlerin naaşları aynı tabutta yer aldı.

Kaza, önceki gece Erzincan'ın Kemaliye ilçe girişindeki Şırzi Köprüsü girişinde meydana gelmişti. Mehmet Dil'in idaresindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Fırat Nehrine uçtu. Kazada, minibüs sürücüsü Mehmet Dil (62) eşi Gülser Dil (59), kızı Şeyma Kalkan (27), torunlar Süleyman Kalkan (2) ve Muhammet Dursun İlçin (1) hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralı kurtarıldı. Kazada hayatını kaybedenler'in cenazesi Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Burada yapılan otopsi sonrası bugün Mevlana Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kazada hayatını kaybeden 2 yaşındaki Süleyman ve 1 yaşındaki kuzeni Muhammed Dursun'un cansız bedeni ise aynı tabutta camiye getirildi. 5 kişilik ailenin cenaze namazını İl Müftüsü Selami Aydın kıldırdı. Cenaze namazına Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz sonrası hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ailenin, Trabzon'dan, memleketleri Elazığ'a gelmek için yola çıktığı ve kazanın meydana geldiği bildirildi.