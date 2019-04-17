Minikler, polisleri ziyaret etti

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde ana okulu öğrencileri, polisleri ziyaret etti.

Kovancılar Atatürk İlkokulu Ana sınıfı öğrencileri, etkinlik kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Bağlı Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna gitti. Burada polisler tarafından yakın ilgiyle karşılanan çocuklar, hem araçları inceledi hemde görevli personellerle sohbet etti.

Polislere merak ettikleri soruları soran öğrenciler, telsizle de anons yaptı. Polisler çocuklara çeşitli ikramlarda da bulundu.