İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Miniklerden harekata koreografili destek

Elazığ’da bir ilkokulda ’Barış Pınarı Harekatı’na destek için 750 öğrenci ile koreografi hazırlandı.

Elazığ'da bir ilkokulda 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için 750 öğrenci ile koreografi hazırlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Şehit Fethi Murat İlkokulu öğrencilerinden geldi. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, öğretmenlerinin koordinesinde bedenleri ile ‘Barış Pınarı' yazdı. Minik öğrenciler daha sonra hep bir ağızdan ‘En büyük asker bizim asker' diyerek Mehmetçiğe selam gönderdi.


O anlar cep telefonu ile görüntülenirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.