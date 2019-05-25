Miniklerin gösterisi, beğeniyle izlendi

Elazığ'da anaokulu öğrencilerinin etkinlikte yaptığı gösteriler beğeniyle izlenirken, renkli görüntüler oluşturdu.

Altunoluk Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen programla sahnelendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program tiyatro ve şiirler okunmasıyla devam etti. Ardından öğrencilerin görsel şölen oluşturduğu jimnastik oyunları sahne aldı.Daha sonra ise askeri kıyafet giyen öğrenciler, oyunlarını sergiledi. Etkinlik, şehit için dua edilmesiyle sona erdi.

Programa öğrencilerin yanı sıra, veliler, öğretmenler, okul idarecileri ve Şehit Fethi Sekin'in Babası Mehmet Fethi Sekin'de katıldı.

Okulun kurucusu Harun Karabalık, “Eğitim çağındaki çocuklarımızı İslami değerler ile yoğrulmuş bir şekilde Allah'ın razı olduğu bir kul olarak hayata hazırlanmalarını sağlamak ve geleceklerini inşa etmek her anne ve babanın bir görevidir. Bu anlamda okulumuza emanet edilen çocuklarımız milli ve manevi değerlerimizi öğretmeyi asli vesilesi olarak bilen hocalarımız Kur'an-ı Kerim ve İslam ahlakını en iyi şekilde öğretip, yetişmesi için son derece güzel bir gayret gösterdiler” dedi.