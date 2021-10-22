İhlas Haber Ajansı

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Mobil trafik eğitim tırı 2'inci gününde Elazığ'da eğitime devam etti

İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla hayata geçirilen Mobil Trafik Eğitim tırı 2’inci gününde Elazığ’da öğrencilerle buluştu.

İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla hayata geçirilen Mobil Trafik Eğitim tırı 2'inci gününde Elazığ'da öğrencilerle buluştu.


İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde erken yaştaki çocuklarda trafik bilinci ve farkındalığın oluşturulması amacıyla hayata geçirilen Mobil Trafik Eğitim tırı dün olduğu gibi bu günde Elazığ'da öğrencilere eğitim vermeye devam etti. Valilik önüne kurulan tırda 26 okuldan bine aşkın öğrenciye, 2'inci günde önce tırın içinde trafik eğitimi verildi. Daha sonra, özel olarak hazırlanan alanda öğrenciler akülü araçlar kullandı. Öğrenciler trafikte uyulması gereken kuralları uygulamalı gördü.

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