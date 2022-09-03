Modacı Dalmış: “Bu sonbaharda kristaller ve süslemeler moda”

Sonbaharın kendine özgü bir dokuya sahip olduğunu ifade eden Dalmış, bu sonbaharda zarafetin baş tacı olduğunu vurguladı. New York ve Paris'te düzenlenen moda haftalarına dikkat çeken modacı Dalmış, özellikle çekici silüetlerle farklı baskıların bu sonbaharda moda olduğunu bildirdi. Kim Kardashian'ın giymiş olduğu Balenciaga tulumunun sonbahara damga vuracağını ifade eden Dalmış bu yılın rahatlığın ön planda yer aldığı bir sezon olacağını söyledi. 2022 sonbaharında kristal ve süsmelerin çok güçlü bir etkiye sahip olacağını bildiren modası Sait Dalmış yeni dönemde göz alıcı tasarımlarla karşılaşacaklarını aktararak, "Renkler çok daha canlı olacak, etekler de daha mini boyutlarda tasarlanacak. Bu sonbahar daha feminen bir rüzgar esecek. Özellikle 2022 sonbaharında tercih edilen kumaşlar da çeşitlendi. Deriden tutun da akışkan kumaşlara varıncaya kadar pek çok farklı doku yeni sezonda karşımıza çıkacak. Transparan kıyafet tercihleri de bu sonbaharda önde. Tasarımcıların şaşırtıcı koleksiyonlarla moda dünyasının karşısına çıkıyor olması çok daha heyecan verici tasarımların oluşmasını mümkün kılıyor. Bu sonbahar deri elbiselerin yanı sıra gotik tasarımların da göz tasarımlar arasında yer aldıkları biliniyor. Özellikle vücudu ipince bir deri gibi saracak olan elbiselerin son zamanlarda daha ön planda yer aldıklarını ifade edebiliyoruz. Bu da sıra dışı koleksiyonlarla karşılaşacağımız anlamına geliyor. 2022 sonbahar trendleri gündeme geldiği zaman daha çok asimetrik kesimler karşımıza çıkıyor. Esasında bu sonbaharda hemen herkesin hoşuna gidecek ve hemen her beden tipine uygun olabilecek deri elbiselerin yükselişte olduğunu rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Sonbaharın moda açısından hareketli geçecek. Yeni trendlerde rahatlık ve göz alıcılık ön planda olacak” dedi.