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Mont astarında 2 kilo esrar ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, Afganistan uyruklu bir şüphelinin mont astarında 2 kilogram esrar ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, Afganistan uyruklu bir şüphelinin mont astarında 2 kilogram esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Elazığ- Bingöl Karayolu Gülüşkür mevkiinde bir otobüs durduruldu. Otobüste narkotik köpeği ile arama yapıldı. Köpek, Afganistan uyruklu bir şahsa tepki verdi. Yapılan aramadan şüphelinin mont astarı içerisine dikili halde gizlenmiş 2 kilo 23 gram esrar ele geçirildi.


Şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.

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