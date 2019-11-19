İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet ile otomobil çarpıştı:1 yaralı

Elazığ’ın Palu ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Palu ile Kovancılar ilçelerini bir birine bağlayan Hacı Yasin Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D. idaresindeki 23 FK 252 plakalı otomobil karşı şeride geçmeye çalışırken, M.Y. yönetimindeki 23 BT 285 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motordan düşen sürücüsü yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza anında motor sürücüsünün kaskı bulunması olası bir can kaybını önlerken, güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.