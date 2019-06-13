Motosikletle, hafif ticari araç çarpıştı:3 yaralı

Elazığ'ın Keban ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, İlçede bulunan Fırat Nehri üzerindeki Keban Köprüsü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAT 624 plakalı hafif ticari araca, Y.A. idaresindeki plakasız motosiklet çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2, otomobildeki 5 kişiden ise 1'i yaralandı.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.