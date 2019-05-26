İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosikletle kimseye aldırmadan zikzak çizerek seyretti

Elazığ’da trafikte uzun süre zikzak çizerek ilerleyen ve tehlike oluşturan motosikletli sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Elazığ'da trafikte uzun süre zikzak çizerek ilerleyen ve tehlike oluşturan motosikletli sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Merkez Zübeyde Hanım Caddesi'nde zikzak çizerek ilerleyen motosiklet, trafikte tehlike oluşturdu. Hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. Düz yolda zikzak çizen sürücü kimseye aldırış etmeden dönüş ve kavşaklarda da zikzak çizerek ilerledi. Daha sonra araçları sağlı ve sollu geçen motosiklet, Keban yolu üzerinden hızla gözden kayboldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.