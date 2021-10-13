Müftülükten üniversite öğrencileri için tanıtım standı

Rektörlük kampüsünde açılan stantta gençlik koordinatörlüğünün faaliyetleri Elazığ'da eğitim gören üniversite öğrencilerine anlatıldı. Standı ziyaret eden gençlere Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çıkarılan yayınlar da hediye edildi. Öğrenciler Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü'ne gönüllü üye formlarını doldurarak katılımda bulundu.

Tanıtım standını ziyaret eden İl Müftüsü Selami Aydın, ''Diyanet İşleri Başkanlığı ve İl Müftülükleri olarak milli ve manevi değerlere sahip çıkan bir gençliğin yetişmesi için birçok projenin yanı sıra üniversite okumak için yabancı bir şehre gelen gençlere yabancılık hissettirmemek adına bu standımızı açtık. Yüce Rabbimden tüm öğrencilerimize üstün başarılar vermesini niyaz ediyorum'' dedi.